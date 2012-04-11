Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
8'
90
-
Рогов
Максим Рогов
13
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
87
-
Панченко
Кирилл Панченко
57
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
23'
80
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Агапов
Александр Агапов
-
Осипов
Евгений Осипов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Минченков
Александр Минченков
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Йокич
Джордже Йокич
23
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
78
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин