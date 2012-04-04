Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Гуженда
Петр Гуженда
-
Сухов
Александр Сухов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Дудченко
Константин Дудченко
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Рогов
Максим Рогов
69
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
65'
45'
67
-
Минченков
Александр Минченков
46
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Агапов
Александр Агапов
-
Будников
Максим Будников
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Панченко
Кирилл Панченко