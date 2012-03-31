Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
33
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Большаков
Денис Большаков
-
Родин
Иван Родин
-
Саталкин
Никита Саталкин
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
46
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
46
-
Гриднев
Даниил Гриднев
75
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
28'
90
-
Архипов
Антон Архипов
61
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов