Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
27'
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
46
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
55
-
Ткачев
Сергей Ткачев
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
46
-
Савин
Евгений Савин
77
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Семакин
Максим Семакин
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
64
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
55
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
79
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Большаков
Денис Большаков
-
Родин
Иван Родин
-
Саталкин
Никита Саталкин