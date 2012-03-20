Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
55
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90'
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
46
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
47'
90
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Родин
Иван Родин
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Васянович
Андрей Васянович
5'
90
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
74'
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Петраков
Юрий Петраков
76
-
Сорокин
Валерий Сорокин
71
-
Голубов
Дмитрий Голубов
48'
81
Запасные
-
Поляков
Олег Поляков
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Бекетов
Артем Бекетов
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
-
Заболотный
Антон Заболотный