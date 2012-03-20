Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
61
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
68
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
55
-
Кириллов
Юрий Кириллов
46
-
Ткачев
Сергей Ткачев
90
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Новиков
Александр Новиков
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Семакин
Максим Семакин
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Гогниев
Спартак Гогниев
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
7'
79
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
82
-
Архипов
Антон Архипов
66
Запасные
-
Быков
Роман Быков
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов