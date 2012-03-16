Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Пугин
Алексей Пугин
75
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
69
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
27'
31'
85
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Бекетов
Артем Бекетов
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Заболотный
Антон Заболотный
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
72
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
46
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Бочков
Андрей Бочков
64
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Ткачев
Сергей Ткачев
60
-
Савин
Евгений Савин
36'
90
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Семакин
Максим Семакин
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кухарчук
Илья Кухарчук