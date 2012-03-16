Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
74'
86
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
69
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
59'
78
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
75
-
Лазарович
Тарас Лазарович
90
Запасные
-
Агапов
Александр Агапов
-
Будников
Максим Будников
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Жестков
Максим Жестков
-
Минченков
Александр Минченков
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
63
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Столяренко
Александр Столяренко
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
78
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
65
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
24
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Довбня
Александр Довбня
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Большаков
Денис Большаков
-
Родин
Иван Родин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Положани
Артим Положани
-
Еркин
Александр Еркин