Енисей
мин
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
46
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
77
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Шарин
Сергей Шарин
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Васильев
Александр Васильев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
45'
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
46
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
83
-
Матяш
Станислав Матяш
61
-
Антипенко
Александр Антипенко
60
Запасные
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Мязин
Андрей Мязин