Химки
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Дебле
Серж Дебле
90
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
57
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
74'
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
80
Запасные
-
Каракин
Александр Каракин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Едигарян
Артур Едигарян
-
Романенко
Владимир Романенко
Факел
мин
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
53'
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
84
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Гицелов
Петр Гицелов
72'
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
68
-
Аброскин
Александр Аброскин
49'
90
Запасные
-
Акопянц
Андрей Акопянц
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс