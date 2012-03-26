Луч
мин
-
Резников
Станислав Резников
30
-
Беэ
Джонатан Беэ
64'
90
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Газинский
Юрий Газинский
89
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Стрелков
Игорь Стрелков
73
Запасные
-
Федоров
Максим Федоров
-
Кусов
Алан Кусов
-
Котляров
Александр Котляров
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Карлос
Диего Карлос
-
Алхазов
Александр Алхазов
СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
90
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
46
-
Яркин
Александр Яркин
65
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Киселев
Антон Киселев
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Луценко
Евгений Луценко
84
Запасные
-
Коффи
Эуген Коффи
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Радченко
Александр Радченко
-
Никифоров
Владислав Никифоров