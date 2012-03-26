КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
65
-
Жестоков
Максим Жестоков
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
87
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
71
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
57
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Шоркин
Максим Шоркин
-
Лунев
Егор Лунев
-
Кашиев
Амир Кашиев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Антонюк
Александр Антонюк
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
67
-
Лапин
Иван Лапин
62
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
88
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
14'
90
-
Роденков
Юрий Роденков
85
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Плопа
Максим Плопа
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Вотинов
Максим Вотинов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков