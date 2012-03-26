Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
66
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Булыга
Виталий Булыга
88
-
Секретов
Андрей Секретов
78
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
53'
90
-
Кленкин
Данил Кленкин
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
68'
90
Запасные
-
Лабутин
Антон Лабутин
-
Андреев
Дмитрий Андреев
-
Малых
Андрей Малых
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
Черноморец
мин
-
Васильев
Никита Васильев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Шпедт
Евгений Шпедт
82
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Миносян
Артур Миносян
88
-
Кобенко
Андрей Кобенко
56
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
69
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Монарев
Роман Монарев
-
Григорян
Артур Григорян
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
-
Плотников
Александр Плотников
-
Суродин
Руслан Суродин