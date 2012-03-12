Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
77
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Чухлей
Андрей Чухлей
60
-
Ставпец
Александр Ставпец
71
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Ткачев
Сергей Ткачев
72'
85
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Яшин
Дмитрий Яшин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Семакин
Максим Семакин
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
75
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
55'
69
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Агапов
Александр Агапов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Лазарович
Тарас Лазарович