Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Васянович
Андрей Васянович
77
-
Пугин
Алексей Пугин
64
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
69
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Темников
Иван Темников
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Бекетов
Артем Бекетов
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Заболотный
Антон Заболотный
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
29'
81
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
86
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко