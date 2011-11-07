Мордовия
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Рогов
Максим Рогов
26'
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
62
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
80
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
20'
79'
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
46
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Дутов
Александр Дутов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Жестков
Максим Жестков
Волгарь
мин
-
Халяпин
Владимир Халяпин
90
-
Печник
Андрей Печник
46
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
84'
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
58'
90'
90
-
Кротов
Вячеслав Кротов
71
Запасные
-
Тонев
Никола Тонев
-
Грунин
Илья Грунин
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Матяш
Станислав Матяш