Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Делькин
Артем Делькин
16'
90'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
18'
73
-
Втюрин
Павел Втюрин
66
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Усов
Антон Усов
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Малышев
Валерий Малышев
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
56
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Большаков
Денис Большаков
46
-
Хозин
Владимир Хозин
66'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
63
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Еркин
Александр Еркин
46
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Самсонов
Артем Самсонов
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Саталкин
Никита Саталкин