Енисей
мин
-
Лужков
Сергей Лужков
61
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
67
-
Федорив
Владимир Федорив
31'
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
84
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
67
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ильин
Илья Ильин
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
81
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Гицелов
Петр Гицелов
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
46
-
Аброскин
Александр Аброскин
73
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Терновский
Дмитрий Терновский
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс