Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Леманж
Абдель Леманж
46
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
77
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
68
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
22'
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
62
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Елисеев
Александр Елисеев
Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
80
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Суродин
Руслан Суродин
79
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
46
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Плотников
Александр Плотников
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник