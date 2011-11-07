Луч
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
46
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
59
-
Свежов
Виктор Свежов
46
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
68
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Федоров
Максим Федоров
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Базаев
Георгий Базаев
-
Дедечко
Денис Дедечко
Урал
мин
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
87
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
5'
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
75
Запасные
-
Кот
Игорь Кот
-
Дранников
Иван Дранников
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Сикимич
Предраг Сикимич