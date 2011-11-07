СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
29
-
Яркин
Александр Яркин
62'
86
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
23'
73
Запасные
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Киселев
Антон Киселев
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко
Оренбург
мин
-
Баранов
Алексей Баранов
90
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
58
-
Булыга
Виталий Булыга
46
-
Канаев
Михаил Канаев
74
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
66
Запасные
-
Моасир
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш