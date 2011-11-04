КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90'
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
46
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
82
Запасные
-
Жутанов
Манас Жутанов
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Лукьянов
Иван Лукьянов
-
Сердюков
Сергей Сердюков
Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
83
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
66
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Тонев
Никола Тонев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов