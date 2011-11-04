Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Зинин
Илья Зинин
71
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Малышев
Валерий Малышев
64
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
65'
80
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Усов
Антон Усов
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
84
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
55'
90
Запасные
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Куканос
Александр Куканос
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Козлов
Антон Козлов