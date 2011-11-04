Енисей
мин
-
Лужков
Сергей Лужков
66
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
60
-
Сурнев
Роман Сурнев
69
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
60
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
50'
80
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
37'
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
42
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
75
-
Романенко
Владимир Романенко
88
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Белоцерковский
Даниил Белоцерковский
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Клява
Оскарс Клява
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников