Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
6'
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Петраков
Юрий Петраков
89
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
79
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Калешин
Евгений Калешин
46
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
78
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Суродин
Руслан Суродин
69
-
Окорочков
Валентин Окорочков
88
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Сукасян
Сергей Сукасян
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник