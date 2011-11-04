СКА-Хабаровск
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
45
-
Яркин
Александр Яркин
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
66'
90
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Киселев
Антон Киселев
-
Купчин
Антон Купчин
-
Трусевич
Максим Трусевич
Урал
мин
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
71
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
80'
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Бочков
Андрей Бочков
77
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Кот
Игорь Кот
-
Дранников
Иван Дранников
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Семакин
Максим Семакин
-
Дмитриев
Александр Дмитриев