Луч
мин
-
Кусов
Алан Кусов
3'
55
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Базаев
Георгий Базаев
64
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
24'
69
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
9
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Котляров
Александр Котляров
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Газинский
Юрий Газинский
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Алхазов
Александр Алхазов
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
42
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
62'
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
56
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
48
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
63
Запасные
-
Моасир
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Иванников
Николай Иванников