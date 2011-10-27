Оренбург
мин
-
Моасир
Моасир
46
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Низовцев
Константин Низовцев
90
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
64
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
60
Запасные
-
Иванов
Николай Иванов
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Грошев
Максим Грошев
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Малых
Андрей Малых
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Иванников
Николай Иванников
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
59
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
78
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
59'
83
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Саркисов
Артур Саркисов