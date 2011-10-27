Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Новиков
Александр Новиков
46
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
72
-
Бочков
Андрей Бочков
65
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
20
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
68
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
76
-
Голубов
Дмитрий Голубов
82
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Денисов
Александр Денисов
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Юнузович
Эдин Юнузович