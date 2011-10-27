Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
74
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Земченков
Виктор Земченков
83
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
33'
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Плотников
Александр Плотников
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник
Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
5'
84
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
67
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
56
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Чадов
Вячеслав Чадов