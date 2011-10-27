Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
46
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
16'
68
-
Гицелов
Петр Гицелов
58'
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
46
Запасные
-
Шишелов
Владимир Шишелов
-
Бураков
Александр Бураков
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Долха
Эмилиан Долха
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
-
Хабаров
Сергей Хабаров
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
46
-
Делькин
Артем Делькин
70
-
Гацко
Андрей Гацко
28'
84
Запасные
-
Лунин
Антон Лунин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Семенов
Иван Семенов
-
Малышев
Валерий Малышев
-
Втюрин
Павел Втюрин