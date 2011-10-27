Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
79
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
71
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Рылов
Артур Рылов
86
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
51'
90
Запасные
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
Мордовия
мин
-
Шебанов
Денис Шебанов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
60'
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
82
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
71
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Дутов
Александр Дутов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Жестков
Максим Жестков