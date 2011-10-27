Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
24
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Лапин
Иван Лапин
-
Завалий
Иван Завалий
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Козлов
Антон Козлов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
89
-
Кобялко
Антон Кобялко
2'
90
Запасные
-
Жутанов
Манас Жутанов
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Сердюков
Сергей Сердюков