Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
71
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
83'
90
-
Волков
Максим Волков
88
-
Антипенко
Александр Антипенко
50'
90
-
Мязин
Андрей Мязин
60
Запасные
-
Грунин
Илья Грунин
-
Печник
Андрей Печник
-
Тонев
Никола Тонев
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Кротов
Вячеслав Кротов
СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
90
-
Яркин
Александр Яркин
62
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
54
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Киселев
Антон Киселев
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
-
Трусевич
Максим Трусевич