Урал
мин
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
-
Данцев
Александр Данцев
77
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
69
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Рашевский
Сергей Рашевский
62
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
46
Запасные
-
Кот
Игорь Кот
-
Дранников
Иван Дранников
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
87'
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
66
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
3'
79
-
Саркисов
Артур Саркисов
55
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Войдель
Роман Войдель
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Дудченко
Константин Дудченко