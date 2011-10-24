Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
13
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Малых
Андрей Малых
74
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
78
Запасные
-
Моасир
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Иванников
Николай Иванников
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
65
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Петраков
Юрий Петраков
72
-
Сорокин
Валерий Сорокин
82
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Юнузович
Эдин Юнузович