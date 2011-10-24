Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
83
-
Клява
Оскарс Клява
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
43
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
26'
90
-
Говоров
Андрей Говоров
60
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
67
-
Мамтов
Хасан Мамтов
82'
90
Запасные
-
Козко
Сергей Козко
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Романенко
Владимир Романенко
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
84
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Зинин
Илья Зинин
4'
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
86
-
Делькин
Артем Делькин
65
-
Гацко
Андрей Гацко
57
Запасные
-
Лунин
Антон Лунин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Семенов
Иван Семенов
-
Малышев
Валерий Малышев
-
Втюрин
Павел Втюрин