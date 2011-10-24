Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
84
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
45
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
45
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Лапин
Иван Лапин
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Куканос
Александр Куканос
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Рогачев
Алексей Рогачев
Мордовия
мин
-
Шебанов
Денис Шебанов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Дутов
Александр Дутов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Жестков
Максим Жестков