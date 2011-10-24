Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
83
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
83'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
76
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
68'
90
-
Рылов
Артур Рылов
81
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Иванов
Владислав Иванов
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Намашко
Александр Намашко
КАМАЗ
мин
-
Жутанов
Манас Жутанов
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Бреев
Сергей Бреев
83
-
Пименов
Михаил Пименов
74
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
86
-
Кожанов
Олег Кожанов
88
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Кобялко
Антон Кобялко