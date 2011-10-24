Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
55
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
61
-
Волков
Максим Волков
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
66
Запасные
-
Грунин
Илья Грунин
-
Чигу
Дани Чигу
-
Тонев
Никола Тонев
-
Чочиев
Алан Чочиев
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
46
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
79
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Оганян
Карэн Оганян
46
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Кусов
Алан Кусов
-
Котляров
Александр Котляров
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Славнов
Роман Славнов
-
Алхазов
Александр Алхазов