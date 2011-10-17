Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
32'
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
70
-
Чочиев
Алан Чочиев
65
-
Антипенко
Александр Антипенко
90'
90
Запасные
-
Грунин
Илья Грунин
-
Чигу
Дани Чигу
-
Тонев
Никола Тонев
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
81
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
80
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
66'
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Лапин
Иван Лапин
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Козлов
Антон Козлов