КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
58'
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Путилин
Сергей Путилин
10
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
46
-
Коронов
Игорь Коронов
81
-
Кобялко
Антон Кобялко
52
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
Запасные
-
Жутанов
Манас Жутанов
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Кожанов
Олег Кожанов
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Клява
Оскарс Клява
80
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
86
-
Тюнин
Николай Тюнин
61
-
Романенко
Владимир Романенко
45
-
Говоров
Андрей Говоров
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Козко
Сергей Козко
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников