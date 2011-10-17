Мордовия
мин
-
Шебанов
Денис Шебанов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
77'
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
80
-
Рогов
Максим Рогов
67
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
67
-
Панченко
Кирилл Панченко
87
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
9'
41'
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Дутов
Александр Дутов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Горбанец
Андрей Горбанец
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
60
-
Шишелов
Владимир Шишелов
31'
77
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Еремеев
Владимир Еремеев
14'
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Гицелов
Петр Гицелов
83
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Долха
Эмилиан Долха
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Козлов
Андрей Козлов