Торпедо
мин
-
Лунин
Антон Лунин
46
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
46
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Малышев
Валерий Малышев
70
-
Втюрин
Павел Втюрин
70
Запасные
-
Земсков
Михаил Земсков
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Дубровин
Сергей Дубровин
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Семенов
Иван Семенов
Черноморец
мин
-
Абрамов
Алексей Абрамов
90
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
13'
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
35'
78
Запасные
-
Одиноких
Глеб Одиноких
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Плотников
Александр Плотников
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник