Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Кучук
Алексей Кучук
31
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
46
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
46
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
71
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Ильин
Илья Ильин
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
24'
90
-
Кулешов
Владимир Кулешов
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Булыга
Виталий Булыга
19'
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
89
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Иванников
Николай Иванников