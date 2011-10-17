Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Кусов
Алан Кусов
46
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
76'
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Базаев
Георгий Базаев
56
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
46
-
Славнов
Роман Славнов
46
-
Алхазов
Александр Алхазов
80'
90
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Книга
Денис Книга
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Елисеев
Александр Елисеев
63
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
26'
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
66
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко