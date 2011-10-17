СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Яркин
Александр Яркин
84
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
35
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Киселев
Антон Киселев
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Купчин
Антон Купчин
-
Трусевич
Максим Трусевич
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
52'
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
32
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
74
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
87
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90'
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Сорокин
Валерий Сорокин