Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
87
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
72
-
Чочиев
Алан Чочиев
56
-
Антипенко
Александр Антипенко
78
Запасные
-
Грунин
Илья Грунин
-
Чигу
Дани Чигу
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Кротов
Вячеслав Кротов
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
64
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
64
-
Рылов
Артур Рылов
78
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Намашко
Александр Намашко