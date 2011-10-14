Мордовия
мин
-
Шебанов
Денис Шебанов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
80
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
23'
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
87
-
Панченко
Кирилл Панченко
65
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
83
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Дутов
Александр Дутов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Горбанец
Андрей Горбанец
Химки
мин
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
46
-
Клява
Оскарс Клява
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90'
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Соколов
Дмитрий Соколов
46
-
Романенко
Владимир Романенко
73
-
Говоров
Андрей Говоров
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Каракин
Александр Каракин
-
Березовский
Роман Березовский
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников