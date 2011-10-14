КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
12'
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
61'
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Сагиров
Марат Сагиров
64
-
Бреев
Сергей Бреев
46
-
Малеев
Артемий Малеев
71
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
82
-
Сердюков
Сергей Сердюков
79'
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Кожанов
Олег Кожанов
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
66
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
62
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
55'
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
85
Запасные
-
Шишелов
Владимир Шишелов
-
Бураков
Александр Бураков
-
Герасименко
Олег Герасименко
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Еремеев
Владимир Еремеев
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс